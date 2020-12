Mobiliteit en Verkeer "Het is niet omdat de bus rijdt, dat ze in orde is"

Als u deze ochtend de bus moest nemen, hebt u waarschijnlijk heel wat langer staan wachten dan normaal. Door een staking bij De Lijn is het tram- en busverkeer ernstig verstoord, en dan vooral in Antwerpen. De reden van de staking is onvrede bij de technische dienst van De Lijn. Zij zijn de jarenlange besparingen moe, en eisen een hoger loon.