De beroemde kledingwinkel Belvu in Edegem stopt ermee. De winkel kan de concurrentie met het online shoppen niet meer aan. Belvu is een gevestigde waarde in Edegem en het familiebedrijf zit aan zijn vierde generatie. Maar eind augustus houden ze het dus voor bekeken. De nieuwe koopgeneratie heeft geen behoefte meer om in een winkel te shoppen, luidt het. Alles gebeurt online en dan heeft een grote winkel als Belvu geen overlevingskans meer.