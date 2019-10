Actie tegen achtergelaten voertuigen op het Kiel

Het wijkteam van het Kiel kreeg de laatste tijd veel meldingen van achtergelaten of langdurig geparkeerde auto's, aanhangwagens en bromfietsen. Daarom werd er op 13 oktober een gepaste actie gehouden. Bij de actie werden ook enkele asociale bestuurders geverbaliseerd. Een 5-tal voertuigen zullen worden weggehaald.

Heel wat buurtbewoners uit de omgeving van het Kiel lieten aan het wijkteam daar weten dat ze de langdurig achtergelaten voertuigen, aanhangwagens en bromfietsen beu zijn. Omdat de ergernis zo groot werd, heeft het wijkteam besloten om een gerichte controleactie op te zetten. Op 13 oktober werd er gewerkt op de voertuigen die achtergelaten werden en zo parkeerplaatsen innemen voor andere bestuurders.

Jan De Voslei

Aan de zijkant van het Kielpark had iemand z'n wagen met een ingeslagen ruit al sinds juli niet meer verplaatst. Het voertuig was zwaar bevuild en niet slotvast. De eigenaar kon niet bereikt worden en hij nam zelf geen initiatief om de auto weg te halen. Het achtergelaten voertuig zal op kosten van de eigenaar verwijderd worden. Er werd ook een proces-verbaal opgesteld omdat de keuring al sinds 2018 verlopen is.

Alfred Coolsstraat

Aan het woonerf aan de Jan de Voslei en Alfred Coolsstraat stond al een hele tijd een bromfiets onaangeroerd. De eigenaar werd midden september in kennis gesteld dat hij de bromfiets moest verplaatsen. Een maand later stond de bromfiets er nog steeds, en nog steeds was het niet verzekerd of voorzien van een kentekenplaat. De eigenaar wilde zijn voertuig niet meer terug en liet het over aan de overheid om de bromfiets weg te halen. Dat gebeurt dus ook, maar op kosten van de eigenaar. Hij kan zich ook aan een boete verwachten.

Wrak Julius Moretuslei

Het zwaar bevuilde voertuig dat al geruime tijd storend in de omgeving van een kruispunt staat, werd twee keer geverbaliseerd: Een eerste keer omdat de keuring van het voertuig al sinds 2014 is verlopen. Een tweede keer voor het langdurig parkeren van een niet rijvaardig voertuig op de openbare weg. De politie had in het verleden de eigenaar al meerdere keren op zijn plichten gewezen. En ook tijdens de actie werd er twee keer bij hem aangebeld. Alle pogingen ten spijt zal het voertuig weggehaald worden op kosten van de eigenaar.

Aanhangwagen

Aan de VII Olympiadelaan werd een aanhangwagen aangetroffen zonder kentekenplaat. Het wijkteam kon achterhalen wie de eigenaar was en hem wijzen op de plichten. Hij werd op de hoogte gebracht van het feit dat een kentenkeplaat verplicht is en dat de aanhanger er niet langer dan 24 uur op dezelfde plaats mag geparkeerd staan. De eigenaar deed het nodige.

Kielsbroek

Aan het Kielsbroek staan al maandenlang twee aanhangwagens. Ze zouden onderdeel geweest zijn van een koelwagen van een marktkraam. Ook deze wagens zullen opgehaald worden op kosten van de Nederlandse eigenaar.

Nog aan het Kielsbroek staat al sinds geruime tijd en lichte vrachtwagen met een lekke band. De keuring van het voertuig is al verlopen sinds juni 2018. De eigenaar werd door onze diensten gecontacteerd en legde een geldig verzekeringsbewijs voor. De politie raadde de man aan om het voertuig zo snel mogelijk van de openbare weg te verwijderen. Vooral omdat na contactname met de autokeuringsdienst het voertuig een keuringsbewijs 'verboden voor het verkeer' kreeg toebedeeld. De eigenaar kreeg een proces-verbaal voor het achterlaten van een voertuig met een verlopen technische keuring.