Bussen die te laat komen of helemaal niet komen. En als ze toch komen, bomvol zitten. In Malle zijn ze het grondig beu. De gemeente heeft een klachtenbrief gestuurd naar vervoersmaatschappij De Lijn. Het gemeentebestuur ontvangt de laatste weken dagelijks mailtjes van inwoners. Pendelaars die klagen over de dienstverlening van De Lijn. Scholieren en hogeschoolstudenten komen te laat voor de les en leerkrachten en werknemers geraken niet op tijd op hun werk. Reizigers vinden bovendien nergens informatie over geschrapte ritten. Volgens De Lijn zijn de problemen te wijten aan een acuut personeelsgebrek in de regio. Er worden nieuwe chauffeurs opgeleid.