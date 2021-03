De Theunisbrug aan de Vaartkaai in Merksem, de plaats waar Julie Van Espen bijna 2 jaar geleden vermoord werd, is levensgevaarlijk wanneer de duisternis valt. Dat kaarten fietsers aan. De brug wordt nog tot midden juli vernieuwd. Er is een noodverlichting geplaatst aan de werf. Maar die werkt al weken niet, klagen de dagelijkse pendelaars die hier voorbij komen fietsen.