Nieuws Actie tegen onverdraagzaamheid na moord in Beveren

Zowat honderd manifestanten hielden vanmiddag een wake aan het Operaplein in Antwerpen om de moord op David P. te herdenken, de man van 41 die een week geleden dood werd teruggevonden in een park in Beveren. David P. was openlijk homo. Het parket onderzoekt of hij om die reden werd vermoord. De Antwerpse holebi-gemeenschap vond het belangrijk vandaag samen te komen om naast hun verdriet, ook hun strijdvaardigheid te delen.