Actie tegen sluikstort op het Kiel

De politie heeft gisteren een actie tegen sluikstort gehouden in de wijk Kiel. En met resultaat.

Het wijkteam Kiel krijgt geregeld meldingen van sluikstort. Om die reden hebben de leden van het wijkteam zich gisteren opgehouden in de omgeving van het Kielpark, Boomsesteenweg en de volhardingsstraat. Iets over 15 uur werd de afvalstraat aan de Jan Frans Van Gaerstraat geobserveerd. Al snel betrapten ze een vrouw die een grote bus olie op het voetpad liet staan naast de afvalstraat. Wat verderop werden er in het kader van een lopend wijkteamdossier rond sluikstort drie afzonderlijke processen-verbaal tegen drie verdachten opgesteld. De politie vond er verschillende zakjes met etensresten, achtergelaten stoelen, een deken, een doos met oud papier ... In de zakken en de dozen werden zaken gevonden die de politie konden helpen bij de identificatie van de sluikstorters.

17 verkeersinbreukenĀ

Aan de Boomsesteenweg werden 17 verkeersinbreuken vastgesteld tijdens de actie. Ze reden allemaal plaatselijk tegen de richting de Boomsesteenweg op. Er werd ook nog een proces-verbaal voor diefstal van een nummerplaat opgemaakt, nadat de inspecteurs een achtergelaten bromfiets hadden gevonden.

(archieffoto ATV)