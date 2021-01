Het was vandaag de drukste dag ooit in het covid-testdorp op Spoor Oost. 970 mensen zijn vandaag langsgekomen voor een coronatest. Dat komt dan vooral omdat veel mensen die tijdens de feestdagen in het buitenland waren, nu een tweede test nodig hebben. Intussen maakt schepen voor gezondheidszorg Fons Duchateau zich sterk dat er vanaf 1 februari ook gevaccineerd zal worden op Spoor Oost.