Actie voor Waaslandtunnel

Op vrijdag heeft de politie anoniem toezicht gehouden aan de Charles De Costerlaan, aan de ingang van de Waaslandtunnel. De aanleiding was het opvallend asociaal en gevaarlijk rijgedrag op het plein voor wie de tunnel wil inrijden.

Veel bestuurders houden zich niet aan de regels en proberen de wachtrij te slim af te zijn. Zo rijden heel wat bestuurders over de berm of volgen ze een rijvak om af te slaan maar rijden, eens voorbij de file, toch rechtdoor de tunnel in. In sommige gevallen gaan bestuurders zelfs spookrijden. De controle vond plaats tussen 13 en 21.30 uur. 31 bestuurders gebruikten een tankstation om sneller weg te geraken, twee bestuurders begingen een overtreding toen ze niet correct voorsorteerden, één bestuurder is betrapt toen hij ging spookrijden, vijf bestuurders negeerden de volle witte lijn, zes wagens werden geverbaliseerd omdat ze over de grasberm reden en de rijbaan dus niet volgden en tot slot werd nog één roodrijder genoteerd. De actie zal in de toekomst nog herhaald worden.