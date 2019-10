Actiecomité Openbaar Vervoer Nu : "Hoge frequentie op Lijn 1 en bussen op dat traject schrappen"

Actiecomité 'Openbaar Vervoer Nu' reageert op het voorstel van De Lijn om minder bussen te laten rijden op bepaalde tracten. Het actiecomité zou liefst meer aanbod zien.

"Als De Lijn toch buslijnen zou schrappen, doen ze dat best op drukke lijnen met een frequentie van 10 minuten of hoger omdat daar de impact minder is" zegt Ruben Van Miegroet. Hij stelt ook voor om de dubbele bediening op bepaalde trajecten af te schaffen. "Trajecten waar tram en bus parallel naast elkaar rijden, moeten worden stopgezet en de tram moet het resterende traject overnemen tot het centrum. Een voorbeeld is de toekomstige lijn 1: in principe zouden de buslijnen aan de luchtbal moeten stoppen en lijn 1 neemt dan het traject over tot aan de Roosevelt, maar het is wel de bedoeling dat de frequentie van de tramlijn hoog genoeg moet zijn", aldus Van Miegroet. "Dit is een goede besparing op middelen zonder afbraak te doen aan reizigerscomfort. "

