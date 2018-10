Actiedag vakbonden verstoort dienstverlening De Lijn

De actiedag van de drie vakbonden verstoort de dienstverlening van De Lijn. De impact is het grootst op de stadsnetten van Antwerpen en Gent en in Vlaams-Brabant. Ook daarbuiten vallen ritten weg. Reizigers vinden meer informatie op www.delijn.be.

Antwerpen

De dienstverlening is zwaar verstoord in de hele provincie Antwerpen. De hinder is het grootst op het stadsnet van Antwerpen. Om 7.30 uur was een kwart van de stadsbussen en de helft van de trams op de baan. Het aanbod is het beste op tramlijnen 3 en 11: daarop rijdt twee derde van de trams. Op de tramlijnen 2, 5, 7, 8 en 10 is dat de helft. Op tramlijnen 6 en 9 rijdt een kwart tot een derde. Tramlijn 15 is het zwaarst verstoord: daarop rijden 2 van de 13 voorziene trams.

Op de lijnen van Antwerpen naar het noorden van de provincie (lijnenbundels 600 en 700) en in de regio Mechelen is driekwart van de chauffeurs uitgereden. In de regio Turnhout is dat ongeveer twee derde.

Limburg

Het busverkeer in Limburg ondervindt flinke hinder door de actiedag van de vakbonden. Zeven op de tien chauffeurs zijn uitgereden.

De hinder is voelbaar op de streeklijnen in de hele provincie. Op bijna alle lijnen vallen ritten weg. Ook op de stadslijnen van Hasselt, Genk, Tongeren en Sint-Truiden rijden beduidend minder bussen dan op een gewone dinsdag.

Bij de belbussen kunnen niet alle gereserveerde ritten gereden worden. Dat is voorlopig het geval in Alken, Wellen, Borgloon, Heers, Dilsen-Stokken, Maasmechelen en Landen.

Ook de Lijnwinkels van Hasselt en Genk zijn vandaag gesloten. De mobiele Lijnwinkel staat vandaag niet op de markt in Tongeren.

Oost-Vlaanderen

Het Gentse stadsnet is zwaar verstoord. Tramlijn 1 en stadsbussen 3 en 5 rijden deze voormiddag om het kwartier. Bij tramlijnen 2 en 4 en stadsbus 9 is dat om het halfuur. De stadsbussen 6, 8, 17/18 en 38/39 rijden niet. Na 20 uur rijden er geen Gentse stadslijnen meer.

Ook de stadsnetten van Aalst en Sint-Niklaas zijn verstoord: in Aalst wordt bijna de helft van de stadslijnen gereden, in Sint-Niklaas 80 procent.

Op de streeklijnen rond Gent rijdt 80 procent van de bussen. In de Denderstreek is dat 70 procent, de Vlaamse Ardennen halen 85 procent. In de regio Sint-Niklaas rijdt 70 procent.

Vlaams-Brabant

Reizigers houden best rekening met hinder in de hele provincie Vlaams-Brabant. De hinder is het grootst in een grote cirkel rond Brussel, vooral in het Pajottenland en de Druivenstreek. Ook het stadsnet van Leuven ondervindt grote hinder: vooral lijn 2 is zwaar verstoord, op de lijnen 3 tot en met 9 en bij de ringbussen vallen eveneens ritten weg. In het Hageland is de hinder wat minder groot, maar ook daar zijn chauffeurs niet aan de slag gegaan.

West-Vlaanderen

In de kustprovincie rijdt globaal genomen 90 procent van de chauffeurs, al verschilt dit cijfer van lijn tot lijn. Bij de Kusttram rijden drie op de vier trams, op het stadsnet van Oostende is 60 procent van de bussen op de baan. Het stadsnet Roeselare rijdt normaal, in de regio Kortrijk-Ieper is 90 procent van de bussen uitgereden. Dat geldt ook voor het Brugse stads- en streeknet. De streeklijnen aan de westkust rijden zo goed als normaal, aan de oostkust is dat driekwart.