Actiegroep 'Openbaar vervoer nu' doet beklag over Antwerpse trams

De actiegroep 'Openbaar Vervoer Nu' doet haar beklag over de Antwerpse trams, en wil dat er dringend verbetering komt.



"De Antwerpse trams zijn vuil en vaak defect en er is een schrijnend personeelstekort, klinkt het." Veel problemen dus, maar die kunnen worden opgelost, door meer en beter onderhoud, en extra scholing voor buschauffeurs, zodat die ook trams kunnen besturen. En, opmerkelijk, voor een betere coördinatie met het spoor- en autoverkeer, pleit de organisatie voor een herfederalisering van het mobiliteitsbeleid.

De inkorting en verbussing van tramlijn 24 is voor de oprichter van de actiegroep Ruben Van Miegroet figuurlijk de laatste druppel: “Wanneer je denkt dat het niet erger meer kan worden, dan doet men dit. Het feit dat men deze lijn verbust wegens een tekort aan trambestuurders kan maar 2 zaken betekenen: oftewel zit men met een slecht management en kan men niet de juiste plaats kan krijgen of men kan niet genoeg mensen opleiden; De andere mogelijkheid is dat men gewoon een drogreden gebruikt om tramlijn 24 af te schaffen. In het verleden is de wens al geuit om de tramlijn af te schaffen, met de opening van de tunnelkoker voor lijn 10 zou het wel eens kunnen beteken dat het over en uit is voor tram 24 en de tram op de Turnhoutsebaan.” Aldus de actiegroep.