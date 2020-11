Actiegroep 'Openbaar Vervoer Nu' stelt Kaaientram voor

De actiegroep Openbaar Vervoer Nu stelt de kaaientram voor als nieuwe tramverbinding. Deze tramlijn zou er kunnen kome met het budget voor de tunnelverlenging aan Plantin. “Een tunnel kan worden voorkomen met wat verf.”

Recent werden de plannen voorgesteld om de prémetrotunnel aan de Plantin te verlengen. Verloren moeite zegt actiegroep Openbaar Vervoer Nu, een tunnel zou namelijk veel te duur zijn. “Ze willen dat de tram niet meer stil moet staan, dit kan je doen door de lichten op groen te zetten voor de tram en wat parkeerplaatsen af te schaffen om de tram een eigen bedding te geven.” Met het geld dat zou kunnen worden uitgespaard stelt Openbaar Vervoer Nu om een kaaientram aan te leggen.

De Kaaientram zou de Zuid met het havenhuis verbinden langs de Scheldekaai. Aan de Zuid zal de tram de bestaande sporen volgen tot aan de Bolivarplaats, daar via de Jan van Gentstraat de gedempte zuiderdokken passeren. Aan de De Gerlachekaai zal de tram de Schelde blijven volgen tot aan de Brouwersvliet. Dan zal de tram de bestaande sporen tot het Havenhuis gaan.

De troeven van deze tramlijn zijn volgens de actiegroep enorm. “Het is een snelle verbinding tussen noord en zuid zonder te hoeven overstappen. Het passeert enkele hotspots en kan helpen de nieuwe wijk aan de Ledeganckkaai ontsluiten”, zegt de actiegroep. Ook een overstaphalte met de waterbus is volgens de actiegroep mogelijk. “Eigenlijk is niet de vraag of deze tramlijn moet worden aangelegd, maar wanneer ze gaat worden aangelegd.”