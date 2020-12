Actiegroepen dienen beroep in tegen ontbossing voor Project One van Ineos

Na het kortgeding dat in november werd aangespannen, heeft een groep van 14 milieuorganisaties nu ook een beroep ingediend tegen de vergunning voor de ontbossing en voorbereidende werken van het miljardenproject van Ineos in de Antwerpse haven. Dat meldt de internationale goep ClientEarth.

Begin november diende de groep, met onder meer Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en WWF, bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen een kortgeding in tegen de voorbereidende werken voor Project One, een grootschalige investering van chemiegroep Ineos in nieuwe installaties in de Antwerpse haven. Voor de bouw moet een terrein van het bedrijf ontbost worden. De vordering werd goedgekeurd, wat betekende dat Ineos de voorbereidingen niet kan aanvatten totdat er een uitspraak is gedaan over het beroep dat de organisaties zouden indienen. Dat beroep werd vannamiddag ingediend bij de Raad. De actiegroepen verwachten dat de beroepsprocedure de werken met nog een jaar zal vertragen. Ze klagen in de eerste plaats aan dat de milieueffecten van Project One als geheel nog niet in kaart gebracht en goedgekeurd zijn. 'Ontbossing voordat de rest van het project groen licht krijgt, kan ertoe leiden dat de bomen voor niets worden gekapt en dat wilde dieren en habitats voor niets worden ontheemd of vernietigd.'

(Bron: Belga)