Activisten Extinction Rebellion schilderen slogans 'geen water = geen leven'

Activisten van Extinction Rebellion hebben afgelopen nacht op diverse plaatsen in Antwerpen slogans aangebracht. 'Geen Water = geen leven'

Met deze slogans willen ze aandacht vragen voor het belang van (drink)water in ons leven en duidelijk maken dat waterverspilling in een waterarme regio als Vlaanderen echt niet kan. "Als we, op alle niveaus (burgers, bedrijven, landbouwers), op de huidige manier met water blijven omgaan dan kan er in de nabije toekomst een moment zijn waarop er geen drinkwater meer uit de kraan komt. Deze actie paste in de #geenwatergeenleven campagne. De slogans werden aangebracht met uitwasbare spray." aldus de mededeling in het persbericht.