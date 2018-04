Activisten van Vegan Strike Group leggen zeeleeuwenshow stil : standpunt actievoerders

De dierenrechtenorganisatie Vegan Strike Group heeft gisteren de zeeleeuwenshow stilin de Antwerpse Zoo stilgelegd. Dit is hun standpunt :

De internationale Vegan Strike Group heeft net als afgelopen november een show met dieren stil gelegd. Dit keer in de dierentuin van Antwerpen waar zeeleeuwen kunstjes moeten doen alsof ze geboren zijn als clowns.

De Internationale Vegan Strike Group voert wereldwijd actie tegen het gebruik-misbruik van dieren voor vermaak. Zo verstoorde ze al twee keer eerder een dolfijnenshow in Brugge maar ook over de grens zijn ze actief, zoals in het dolfinarium in Japan, Spanje, Roemenië, Mexico, Duisburg en Nürnberg. En door stierengevechten te saboteren en stil te leggen in landen als Mexico, Portugal, Zuid Frankrijk en Spanje.