Een agent die een boek schrijft over een agent, zo wordt de roman 'Ze zei flik tegen me' wellicht best omschreven. Inspecteur Stefan is wijkagent in de zone Voorkempen en was het duidelijk beu om enkel pv's te schrijven. Onder het pseudoniem Stefano Rizzo brengt hij z'n eerste boek uit ... en dat gaat dus over een agent.