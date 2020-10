Cultuurfestival Zomer van Antwerpen wil dit jaar ook van de herfst een feest maken. Een groot deel van de programmatie viel deze zomer in het water door corona en heel wat voorstellingen werden verplaatst naar september. Maar er is dus nog meer op komst. Zo kan u tijdens de herfstvakantie weer genieten van Cirk Fabrik. Onder andere Circus Ronaldo en de dans!Apen slaan hun tent op in Berchem.