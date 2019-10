Advocaat Macedonisch koppel : "Feiten zijn niet strafbaar, alles gebeurde met zijn toestemming"

De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag de aanhouding bevestigd van het Macedonische koppel uit Deurne dat een 63-jarige Belg jarenlang zou hebben uitgebuit en mensonterend hebben behandeld.

Een wijkagent ontving op 17 augustus een melding over een oudere man die al verschillende maanden buiten op een terras zou slapen op een adres in Deurne. Er werd ook gemeld dat het slachtoffer zich buiten moest wassen en buiten moest eten. De politie kon de man spreken en stelde vast dat de bewoners, een Macedonische familie, het slachtoffer al jaren uitbuitten en misbruik maakten van de kwetsbare toestand van de man. Ze zouden hem ook financieel gepluimd hebben.

Op 1 oktober werd een huiszoeking uitgevoerd en werden drie leden van de familie opgepakt. De dochter van 19 werd vrijgelaten onder voorwaarden, haar vader van 42 en moeder van 41 jaar werden aangehouden. 'De feiten zijn misschien afkeurenswaardig, maar daarom nog niet strafbaar. Het vermeende slachtoffer probeerde de liefde en affectie van het gezin te kopen. Alles gebeurde met zijn instemming. Er werd nooit geweld of dwang tegen hem gebruikt en hij kon ook gaan en staan waar hij wilde', zegt advocaat Ergün Top, die voor de 42-jarige verdachte optreedt.

Dat het slachtoffer al maanden buiten op het terras moest slapen, klopt volgens hem niet. 'Hij had een slaapkamer, maar de zwoele zomernachten bracht hij het liefst buiten door. Ook leden van de familie sliepen dan mee op het terras. Er wordt veel gezegd en geschreven in de media dat absoluut niet klopt', zegt meester Top. Zijn cliënt gaat in beroep tegen de bevestiging van zijn aanhouding. Ook de 41-jarige verdachte ontkent de tenlasteleggingen. Of zij eveneens in beroep gaat, is nog niet duidelijk. Het slachtoffer werd in samenspraak met het parket en de vzw Payoke op een veilige plaats ondergebracht.