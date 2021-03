Nieuws Advocaat met corona in ziekenhuis: rechtszaak El Kaouakibi uitgesteld

De zaak waarbij Sihame El Kaouakibi zich bij de ondernemingsrechtbank in Tongeren verzet tegen de voorlopig bewindvoerder van haar vzw Let’s Go Urban, is uitgesteld tot 20 april. Een van de advocaten van El Kaouakibi is na een coronabesmetting opgenomen in het ziekenhuis.