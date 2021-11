Advocaat nabestaanden Julie Van Espen wil assisenproces achter gesloten deuren

In de provincie Antwerpen hebben het openbaar ministerie, de federale politie en de verschillende lokale politiezones de krachten gebundeld om een campagne tegen phishing te organiseren. Concreet willen politie en parket het fenomeen van 'whaling' of WhatsAppfraude onder de aandacht brengen. De campagne komt er niet toevallig tijdens de Europese cybersecuritymaand. Het campagnebeeld dat woensdag werd gelanceerd, is een screenshot van een WhatsAppgesprek waarin iemand zich voordoet als een naaste die van gsm-nummer is veranderd. Het beeld refereert daarmee naar een gekende techniek die cybercriminelen gebruiken om een slachtoffer geld te laten overschrijven naar hun bankrekening. De boodschap gaat gepaard met de hashtag #stopphishing en de slagzin 'dit geloof je toch niet?!'. 'We weten dat er heel veel vormen van cybercrime bestaan die elk een eigen definitie of omschrijving hebben', aldus het Antwerpse parket. 'Maar de kernboodschap is om zo snel mogelijk een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. We willen ook zo veel mogelijk mensen waarschuwen als bepaalde fenomenen of nieuwe oplichtingspraktijken de kop opsteken.'