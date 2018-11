Advocaat veroordeeld voor relatie met minderjarig meisje

Een advocaat van 43 is veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel voor een relatie die hij aanknoopte met een minderjarig meisje.



Ze vormen al vier jaar een koppel en kregen ondertussen ook al een kind. Ook al stemde het meisje in met de seksuele contacten, toch is de advocaat veroordeeld voor aanranding, omdat ze nog geen zestien was. De veertiger werd wel vrijgesproken voor verkrachting. Het is de familie van het meisje dat destijds niet akkoord was met de relatie en naar de rechtbank was gestapt.