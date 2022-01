Advocaat vrijgesproken voor schending beroepsgeheim

Het hof van beroep in Antwerpen heeft de Antwerpse advocaat M.S. (72) vrijdag vrijgesproken voor het schenden van zijn beroepsgeheim. In eerste aanleg had hij nog een boete van 4.000 euro met uitstel gekregen.

In een onderzoek naar granaataanslagen en brandstichtingen in het drugsmilieu konden speurders in september 2019 een gesprek afluisteren tussen een verdachte die onder tap stond en advocaat M.S. Hij deelde mee dat zijn cliënt, die ook verdacht werd in dat dossier, verder aangehouden bleef en wat de aanwijzingen van schuld tegen hem waren. M.S. dacht naar eigen zeggen dat het om een familielid van zijn cliënt ging en wist niet dat de man ook betrokken was in het dossier.

De correctionele rechtbank oordeelde vorig jaar dat hij zijn beroepsgeheim geschonden had door die info mee te delen. M.S. kreeg een boete met uitstel opgelegd en ging in beroep. Het openbaar ministerie had voor het hof van beroep aangevoerd dat de inhoud van het afgeluisterde gesprek onder het beroepsgeheim van M.S. viel en dat de politie het gesprek niet zomaar integraal in een proces-verbaal had mogen opnemen. Men had eerst de stafhouder moeten inlichten en een onderzoeksrechter moeten laten bepalen welke onderdelen - die niet onder het beroepsgeheim vielen - konden worden neergeschreven in het pv.

Volgens het openbaar ministerie werd die procedure niet gevolgd, zodat de inhoud van het gesprek als onregelmatig verkregen bewijs moest worden beschouwd. Het hof van beroep oordeelde dat het recht van M.S. op een eerlijk proces op onherroepelijke wijze geschonden werd door de begane onregelmatigheid. De inhoud van het afgeluisterd gesprek werd bijgevolg als nietig bewijs beschouwd.

'De overige onderzoeksresultaten zijn onvoldoende om tot de schuld van beklaagde te besluiten. M.S. dient te worden vrijgesproken', klonk het in het arrest.