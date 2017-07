Advocaat Walter Damen moet Kampioenenvoorzitter Boma verdedigen

Advocaat Walter Damen heeft een rolletje in de nieuwe film van FC De Kampioenen.



Hij gaat er zichzelf spelen... een advocaat. En hij mag voorzitter Balthazar Boma gaan verdedigen, die in de film in de gevangenis terechtkomt. Het is niet Walter Damens eerste acteerwerk. Enkele maanden geleden speelde hij nog samen met zijn nonkel, Hubert Damen in een theaterstuk. Op de film van de Kampioenen is het nog wachten tot eind december.