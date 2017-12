Advocaten klagen dure kopiekosten aan

Gerechtelijke zaken van moord- of doodslag komen sinds enige tijd grotendeels voor een correctionele rechtbank, maar daar hangt een serieus prijskaartje aan: in een assisenzaak krijgen slachtoffers en beschuldigden een gratis kopie van hun dossier, bij een correctionele rechtbank niet (altijd). Advocaten roepen de minister van Justitie op om daar een mouw aan te passen. Dat meldt de VRT.

De zaken die vroeger voor assisen behandeld werden, komen nu voor een correctionele rechtbank. Maar in assisenzaken kregen alle partijen vroeger een gratis kopie van het dossier. In de correctionele rechtbank vervalt die gratis kopie: daar is de regel dat iemand een gratis exemplaar kan krijgen, maar alleen als die minvermogend is en alleen op enkele heel specifieke momenten in de procedure. Anders moeten de partijen voor hun kopie betalen. De kosten kunnen erg hoog oplopen. Er is wel een plafond ingesteld: mensen mogen maximaal 1.450 euro betalen.

“Voor een assisenproces waar iemand levenslang riskeert, krijg je een kopie gratis. Voor een correctioneel proces, waar iemand 40 jaar riskeert, moet je betalen. Ik stel mij daar vragen bij”, zegt advoaat Frank Scheerlinck.

De advocaten roepen minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op om hier werk van te maken. Het kabinet-Geens laat volgens VRT weten dat de minister zoveel mogelijk wil digitaliseren.

Foto Belga