Advocaten roofmoord Leopoldine De Decker vragen vrijspraak "geen enkel bewijs"

De advocaten van Branko Stankovski (25) en Daniel Florojkic (31) hebben vanmiddag de vrijspraak gevraagd voor de roofmoord op Leopoldine De Decker (76). Wat hen betreft, lopen de échte daders nog altijd vrij rond. 'Er is 0,0 materieel bewijs en er blijft te veel twijfel om hen schuldig te verklaren', klonk het.

Branko en Daniel werden door klokkenluider Pieter Vermeersch (27) aan de galg gepraat. Hij duidde hen aan als de uitvoerders van de gewelddadige overval bij de bejaarde dame. Pieter incrimineerde ook zichzelf als mede-opdrachtgever, samen met Guus Wyns (38). Seppe Pierrard (31) zou hen met de uitvoerders in contact hebben gebracht. 'Moeten we nu écht zoveel waarde hechten aan de verklaring van Pieter Vermeersch omdat die zelf incriminerend is? Nee! Het is best mogelijk dat hij over bepaalde punten de waarheid spreekt, maar niet over alles en niet over de rol van Daniel', pleitte advocaat Frédéric Thiebaut. Volgens hem staat het absoluut niet vast dat Daniel samen met Pieter naar de Lange Lobroekstraat in Antwerpen was gereden om op voorverkenning te gaan of dat Daniel en Branko na de feiten naar Pieter en Guus waren gereden om verslag uit te brengen.

Er is ook geen enkel materieel bewijs dat Daniel en Branko op de plaats delict situeert. 'Geen vezels, geen haren, geen DNA, geen schoeiselsporen en geen vingerafdrukken. Er werden wél onbekende sporen gevonden die niet van Daniel of Branko bleken te zijn. Misschien van de échte daders? Ook het zendmastverkeer, het telefonie-onderzoek, de directe afluistering, de huiszoekingen, etc, leverden niets op', zei meester Thiebaut. Op camerabeelden van de nachtwinkel nabij het appartement van Leopoldine zijn op de avond van de feiten wel twee mannen te zien die rond 20.30 uur naar haar woning stappen. Daniel en Branko ontkennen dat zij dat zijn. 'Die mannen komen tien minuten later terug in beeld als ze van de woning weg wandelen. Moeten wij echt geloven dat ze in die korte tijdspanne haar appartement zijn binnen geraakt, het slachtoffer gekneveld hebben en haar woning doorzocht hebben? Onmogelijk! Bovendien passeerde om 21.30 uur nog de wijkagent langs haar appartement, die niets vreemd had opgemerkt én situeert de wetsdokter haar overlijden pas rond 23 uur', pleitte advocaat Jos Vander Velpen. Hij voerde zelfs aan dat het niet eens vaststaat dat er bij Leopoldine iets gestolen was. Volgens haar kleindochter was een potje met geld en een plastic kinderhorloge verdwenen. 'Maar de politie heeft niet nagegaan of dat ook klopte. Die spullen kunnen daar evengoed nog gelegen hebben. Het past ook trouwens niet bij het profiel van een inbreker om een oud vrouwtje op zo'n manier te laten doodgaan. Dit lijken mij eerder maffiapraktijken.' Het feit dat Branko Pieter geïntimideerd had, waardoor die laatste naar de politie was getrokken, had volgens Vander Velpen niets met de roofmoord te maken, maar met een drugsschuld die Pieter nog moest betalen. 'Als hij nog betaald wilde worden voor de roofmoord, waarom dreigde hij dan enkel Pieter af en niet Guus? Als we Pieter mogen geloven, had hij samen mét Guus de opdracht gegeven. Dat klopt dus niet.' De advocaten van Branko en Daniel vinden dat er te veel twijfel blijft bestaan en vragen de vrijspraak. Morgen komt de verdediging van Pieter, Guus en Seppe aan het woord.