AED ontwikkelt ventilatiesysteem dat lucht desinfecteert

In Studio 6 van de AED Studio's in Lint is deze week een ventilatiesysteem geïnstalleerd dat meteen ook de binnenlucht ontsmet.

Volgens AED is het daarmee de eerste eventlocatie ter wereld die de aanwezige lucht in de ruimte op een permanente basis ontsmet met UVC-lichttechnologie in de strijd tegen covid-19 en andere virussen en bacteriën. De UVC-ventilatiecilinders zijn van het AED-huismerk Luxibel.

"De belangrijkste troef is dat we ervoor zorgen dat de lucht die door de aanwezige gasten wordt uitgeademd, naar boven wordt weggezogen door het aerodynamisch gepatenteerd systeem", zegt ceo Glenn Roggeman van de AED Group. "Micro-organismen zoals bacteriën en virussen worden geneutraliseerd en kiemvrije lucht wordt opnieuw in de ruimte geblazen."

Roggeman maakt zich sterk dat de technologie een antwoord kan zijn op het probleem van grote indoorevenementen tijdens de coronapandemie. "Als we opnieuw gaan samenkomen in afgesloten ruimtes met meerdere mensen samen, kan luchtontsmetting bijdragen tot een vermindering van besmetting", zegt hij. "Ik zou me persoonlijk comfortabeler en veiliger voelen om zaken te bezoeken die een dergelijk systeem hebben geïnstalleerd. Naast de maatregelen rond social distancing, handhygiëne en het gebruik van persoonlijke bescherming, ben ik ervan overtuigd dat ook technologische innovaties kunnen bijdragen tot een betere bescherming."

AED heeft intussen ook scanners laten ontwikkelen die de lichaamstemperatuur van elke bezoeker kunnen controleren.

(Bron: Belga)