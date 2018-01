Aertssen Group kondigt intentie aan om het kraanverhuurbedrijf Michielsens over te nemen

Aertssen Group, een internationaal opererend aannemings-, kraan- en transportbedrijf met hoofdzetel in Stabroek heeft de intentie om de activiteiten en het personeel van het kraanverhuurbedrijf Michielsens over te nemen. De overname past in de groeistrategie van de groep die erop gericht is een toonaangevende rol te spelen in alle sectoren waarin de onderneming actief is.

Met de overname wil Aertssen Group het beste van beide bedrijven strategisch benutten om de eigen marktpositie nog te versterken, als heavy lift contractor die totaaloplossingen aanbiedt en als kraanverhuurbedrijf voor alle klantensegmenten.

Aertssen Group is een aannemingsbedrijf gespecialiseerd in bouw- en infrawerken (zoals grootgrondverzet, sloop en sanering), kraanverhuur, transportactiviteiten, logistiek, groene energie en vastgoedactiviteiten. De onderneming stelt 1.350 mensen tewerk, heeft vaste basissen in Vlaanderen, Wallonië, het Midden-Oosten en Marokko en haalde in 2016 een omzet van 232 miljoen euro.

Michielsens is een familiebedrijf dat al 50 jaar actief is in België. Het bedrijf behoort tot de top 3 van de grootste kraanverhuurbedrijven in het land en is een gevestigde waarde in de verhuur van mobiele telescoopkranen, haar hoofdactiviteit. De onderneming stelt een 200-tal medewerkers te werk en heeft in 2016 een omzet behaald van 24 miljoen euro.

“De overname van Michielsens is een strategisch belangrijke stap en onderstreept de gezonde groeiambitie van ons familiebedrijf, zowel in België als in het buitenland” verklaart Greg Aertssen, Chief Executive Officer van Aertssen Group. ”Het is de bedoeling dat Michielsens als een zelfstandige business unit binnen Aertssen Group gerund zal worden met de huidige medewerkers en het behoud van de eigen identiteit en klanten, die heel complementair zijn met de Aertssen klanten”.

Er wordt verwacht dat de overname midden februari 2018 een feit zal zijn nadat de gangbare juridische procedure is afgerond.

(foto : © Pascal Vandecasteele - Aertssen)