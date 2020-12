Afbraak brug leidt tot spectaculaire beelden

Dit weekend sloopte De Vlaamse Waterweg nv de middenoverspanning van de kanaalbrug in Massenhoven (Zandhoven). Nog voor Kerstmis moet de oude brug over het kanaal volledig afgebroken zijn. Het is vanaf dan uitkijken naar de zomer van 2021, wanneer zowel de nieuwe boogbrug op haar definitieve locatie ligt als de Liersebaan volledig is vernieuwd.

Het verkeer tussen Lier en Zandhoven rijdt al sinds woensdag over de nieuwe boogbrug, die tijdelijk naast de bestaande, oude brug over het Albertkanaal is aangelegd. Op die manier blijft de doorstroming via de Liersebaan maximaal gegarandeerd. Nu de fasewissel succesvol werd doorgevoerd, konden dit weekend de sloopwerken uit de startblokken schieten.

Na de opbraak van het wegdek zijn de effectieve sloopwerken zaterdagavond om 22 uur gestart. In eerste

instantie is het middenstuk van de oude brug gesloopt. Dat gebeurde via hydraulische kranen die werken vanop drijvende pontons. De sloopkranen braken de middenoverspanning balk per balk af, verpulverden vervolgens het beton rondom de bewapening en verwijderden ten slotte het bewapenigsijzer. Er werd dus dag en nacht gewerkt, om de stremming van de scheepvaart te beperken. De komende weken worden de overige bovenbouw en de landhoofden op beide oevers gesloopt. Tegen Kerstmis moet de oude brug volledig afgebroken zijn.

Het stelselmatig vernieuwen van de bruggen kadert in de opwaardering van het Albertkanaal om de

doorvaarthoogte te verhogen tot 9,10 meter. Tegelijk wordt het kanaal ook plaatselijk verbreed. “Op die manier stimuleert De Vlaamse Waterweg nv de binnenvaart en maakt het transporten van schepen tot vier containerlagen mogelijk”, zegt Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv. “Met de sloop van de oude brug in Massenhoven zijn we alweer een mijlpaal rijker en komen we opnieuw een stapje dichter bij dat doel. Straks zal iedereen de vruchten kunnen plukken van deze capaciteitsuitbreiding van het Albertkanaal.”

Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv: “Ik ben laaiend enthousiast over de toekomst. Ondertussen zijn 43 van de 62 bruggen verhoogd en 14 andere bruggen in uitvoering, waaronder deze brug hier in Massenhoven. Wij brengen vaart in de verdere uitbouw van transport over water. Bedrijven moeten alle kansen krijgen om hun logistieke keten te optimaliseren. Die kansen liggen vanaf 2023 voor het grijpen, wanneer de eerste containerschepen met vier lagen containers over het Albertkanaal kunnen varen.”

Ondertussen is het reikhalzend uitkijken naar de zomer, wanneer de nieuwe brug in Massenhoven op haar

definitieve locatie zal liggen. De volgende horde is het verhogen en verplaatsen van de brug naar de locatie van de oude brug, op het einde van de lente. De kanaalbrug in Massenhoven heeft een lengte van 123 meter en is 22 meter hoog, gemeten vanaf het wegdek. In de definitieve toestand zal er straks plaats zijn voor twee rijstroken richting Zandhoven, waarvan één rechtstreeks voor verkeer vanaf de snelweg en de andere voor verkeer komende van Lier. Richting Lier is er één doorgaande rijstrook.

Tegen de zomer van 2021 zal het Agentschap Wegen en Verkeer ook de Liersebaan volledig heringericht hebben, tussen de Kerkstraat en de Kanaalstraat. De Liersebaan krijgt een dubbelrichtingsfietspad, veilige oversteekplaatsen en een fietstunnel onder de gewestweg. In de lussen van het vernieuwde op- en afrittencomplex Massenhoven zal er straks ook een carpoolparking met 148 plaatsen een antwoord bieden aan de nood aan parkeerruimte voor pendelaars.