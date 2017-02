Afbraak Londenbrug van start

Vandaag is de afbraak van de Londenbrug begonnen.

De oude brug wordt weggehaald en in mei vervangen door een nieuwe. Pas in september zal alle verkeer er over kunnen. Om nu daar het water over te steken, kunnen fietsers en voetgangers al sinds vorige week gebruik maken van een tijdelijke brug, ter hoogte van de Napoleonkaai. Voor de automobilisten verandert er voorlopig niets, voor hen blijft de weg daar afgesloten. De oude Londenbrug was één van de eerste bruggen die volledig computergestuurd werd en dat was in 1979 bijzonder revolutionair.