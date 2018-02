Afbraak Skipiste Zondal gestart

In Deurne is de afbraak van skipiste Zondal aan de Ruggeveldlaan gestart. Afgelopen maandag begon de aannemer met de voorbereidende stripwerken.



Het zal in totaal zo'n 4 weken duren voor de skipiste volledig is afgebroken. De hoofdconstructie afbreken neemt drie dagen tijd in beslag. Daarna wordt het materiaal ontmanteld en afgevoerd.

Tegen 2020 komt er dan een volledig nieuw zwembad op deze plek. Dat zal worden uitgebaat door Sportoase. Tegen de afbraak van de skipiste was heel wat protest. Veel Antwerpenaren hebben hier leren skieën.