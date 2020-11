Afgelopen 2 weken testten 210 Antwerpse leerlingen positief

In de periode tussen 9 november en 22 november testten 210 leerlingen in de Antwerpse provincie positief op het coronavirus. Dat blijkt uit contactonderzoek van de Centra voor Leerlingenbegeleiding. Ook 64 personeelsleden testten positief. In totaal moesten 522 leerlingen en 18 personeelsleden in de provincie Antwerpen in quarantaine in diezelfde periode (9-22 november).

Het Vlaams onderwijsveld geeft elke 2 weken cijfers vrij over het contactonderzoek van de Centra voor Leerlingenbegeleiding, het aantal besmettingen en het aantal quarantaines op school. De laatste cijfers gaan over de periode van maandag 9 november tot en met vrijdag 22 november. Dat waren de tweede week van de herfstvakantie en de eerste week van de heropstart van de scholen.

Enkel Oost-Vlaanderen telt, met 281, meer vastgestelde besmettingen bij leerlingen dan de provincie Antwerpen in de periode tussen 9 november en 22 november. Antwerpen telt wel de meeste vastgestelde besmettingen bij personeelsleden (64). Oost-Vlaanderen volgt met 63 vastgestelde besmettingen.

(Bron: Kabinet Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts)

(Themabeeld: © Belga)