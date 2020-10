Afgelopen dinsdag recordaantal van 12.051 besmettingen vastgesteld

Vorige week dinsdag zijn er 12.051 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. 'Dat is het hoogste aantal besmettingen dat werd vastgesteld op één dag sinds het begin van de pandemie', zei viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum. 'Ook op woensdag 14 oktober hebben we de kaap van de 10.000 besmettingen overschreden, met 10.932 bevestigde gevallen op één dag.'

In de periode van 9 tot 15 oktober, de laatste zeven dagen waarvoor er bevestigde gegevens zijn, waren er dagelijks gemiddeld 7.876 nieuwe bevestigde gevallen. Dat is 79 procent meer dan in de voorgaande week. 'Deze toename ligt iets lager dan deze van enkele dagen geleden, maar we moeten dit zeer voorzichtig interpreteren. Mogelijk is er door de grote vraag aan testen een vertraging opgetreden in het binnenkomen van de resultaten, waardoor we vandaag nog geen volledig zicht hebben op de werkelijke toenames van de voorbije dagen', benadrukt Van Gucht.

(archieffoto © Belga)