Nieuws Afkoelingsweek lokt veel mensen naar de cinema: "In Nederland kan het niet meer, dus doen we het in Antwerpen"

De afkoelingsweek lokt veel grootouders en ouders met de kleinkinderen en kinderen naar de cinema. Voor veel mensen is een filmuitstapje nu de ideale activiteit tijdens de extra vakantieweek. Zeker nu het nog kan, want het is mogelijk dat het overlegcomité vanmiddag strengere maatregelen aankondigt voor evenementen, waarbij ook de cinema's moeten sluiten. Ook onze noorderburen zakken af naar de Antwerpse bioscoopzalen, want in Nederland zijn die dicht.