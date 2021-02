In het najaar van 2023 neemt KU Leuven haar intrek op een bijkomende locatie in de Jezusstraat in Antwerpen. De universiteit blaast nieuw leven in het gebouw dat decennialang dienstdeed als Provinciaal Veiligheidsinstituut. De nieuwe site zal de huidige activiteiten van de KU Leuven in de Sint-Andriesstraat huisvesten.