Afscheid Frank Aendenboom

Het publiek kan nu vrijdag om 11 uur afscheid nemen van Frank Aendenboom in Muziekcentrum Amuz in de Kammenstraat.



De Antwerpse acteur overleed in de nacht van 30 op 31 maart in zijn slaap. Hij werd 76. De plechtigheid is toegankelijk voor iedereen die een laatste groet wil brengen aan het theater- en tv-icoon die hij was. Familie en vrienden zullen op een latere datum in intieme kring afscheid nemen tijdens een asverstrooiing op zee, naar de wens van Aendenboom zelf.