Sereen afscheid van Pedro

Bij anonieme controles in de binnenstad kon de politie afgelopen nacht een aantal roekeloze chauffeurs op heterdaad betrappen. Zo werden 4 bestuurders beboet die het rode licht negeerden en 9 foutparkeerders op het Falconplein. Eén bestuurder ging op de bon wegens bumperkleven en onaangepaste snelheid. Op de Paardenmarkt werd het lachgas van twee Nederlanders in beslag genomen. Ze hadden hetzelfde meegemaakt in hun thuisland en dachten dat ze in Antwerpen wel ongestoord lachgas konden inhaleren. Het lachen verging hen toen hun voorraad in beslag genomen werd. Eén vrouw reed rond op de Sint-Katelijnevest met maar liefst vijf passagiers in de wagen. Ze viel op door haar 'sportieve' rijstijl en het gebruik van de claxon. Ze had ook te veel alcohol in haar bloed. En een brommer reed zwalpend rond in de Lange Gasthuisstraat. De bestuurder legde een positieve ademtest af, hij had geen rijbewijs. Hij verklaarde dat zijn passagier wel een rijbewijs had, maar nog meer had gedronken dan hij.