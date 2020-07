Afscheidsconcert Kiss in het Sportpaleis

De legendarische hardrockband KISS komt voor de allerlaatste keer naar ons land in Sportpaleis Antwerpen met hits als ‘Detroit Rock City’, ‘Rock and Roll all Nite’ en ‘I Was Made For Lovin’ You’. Het optreden vindt plaats op 2 juni 2021

Na een indrukwekkende carrière die ruim 45 jaar geleden in de Verenigde Staten van start ging, besloot KISS er in 2019 definitief een punt achter te zetten. Wat resulteerde in een ‘End of the Road’ tour met uitverkochte shows over heel de wereld.

In 2019 stonden ze in het kader van hun afscheidstournee op Graspop Metal Meeting met vuur, confetti, vliegende bandleden en natuurlijk geweldige muziek. Omwille van het coronavirus werd beslist om het laatste deel van hun afscheidstournee uit te stellen. De nieuwe data van de uitgestelde concerten zijn intussen bekend en er werden zelfs enkele data in Europa toegevoegd.

Gene Simmons zegt daarover: “We can’t wait for this pandemic to be over, and for all of you to be safe. We are planning to rock your world, once it is safe out there, for all of you and for us. See you in Europe.”

Over KISS

KISS werd in 1973 opgericht door zanger/gitarist Paul Stanley en bassist Gene Simmons, tot op vandaag de stuwende krachten achter het concept dat als geen ander rock-‘n-roll aan theatrale performances weet te koppelen.

Na een drietal studioalbums en talloze optredens in de VS scoorde KISS in 1975 het eerste grote succes met de single ‘Rock and Roll All Nite’ en het album ‘Alive!’, nog steeds een van de beste liveplaten ooit. ‘Destroyer’ (1976) maakte van KISS een band die alleen maar de grootste zalen, stadions en festivalweiden zou vullen. Het album ‘Dynasty’ (1979) met de hits ‘I Was Made For Lovin’ You’ en ‘Sure Know Something’ maakte hen ook buiten de hardrockscene wereldwijd bekend.

De tournees met telkens overdonderende producties weten keer op keer miljoenen hardrockers te begeesteren. En dat zal ook bij het allerlaatste concert in Sportpaleis niet anders zijn.

De ticketverkoop start op vrijdag 24 juli om 10 uur.

(info en foto : Sportpaleis Antwerpen)