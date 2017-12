Afscheidsplechtigheid Marc Van Eeghem vrijdag in de Bourla

De afscheidsplechtigheid voor acteur Marc Van Eeghem, die vorige week donderdag op 57-jarige leeftijd overleed na een jarenlange strijd tegen kanker, zal op vrijdag 22 december om 12 uur plaatsvinden in de Bourlaschouwburg in Antwerpen.

De crematie en de asbezorging zullen vervolgens in intieme kring gebeuren. Van Eeghem groeide op in Zeebrugge, maar woonde de voorbije jaren in Antwerpen, waar hij dus onder meer bij Toneelhuis actief was. Nog tot vrijdag ligt er in de stadswinkel van Antwerpen aan de Grote Markt een rouwregister.

(foto © Belga)