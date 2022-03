Afsprakensysteem stadsloketten (eindelijk) terug operationeel, MAAR... "liefst bellen"

Het afsprakensysteem van de loketwerking stad Antwerpen lag sinds vorige week vrijdag uit door een algemene storing. Die storing is nu opgelost, waardoor er terug afspraken kunnen gemaakt worden. De stad roept op om afspraken zoveel mogelijk telefonisch vast te leggen, om het online systeem niet te overbelasten.

Online of telefonisch een afspraak maken voor een bezoek aan een stadsloket is terug mogelijk. Het online afsprakensysteem is echter vatbaar voor overbelasting, daarom roept de stad op om dringende afspraken voorlopig zoveel mogelijk telefonisch te maken (via het stedelijk contactcenter: 03 22 11 333).

Burgers die voor en tijdens de algemene storing al een afspraak hadden gemaakt, behouden gewoon hun afspraak.

Burgers kunnen nog steeds heel wat attesten digitaal aanvragen en laten afleveren via het e-loket op www.antwerpen.be.