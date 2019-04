Wat er niet thuis hoort, moet er uit. Onder dat motto sprongen duikers vanmorgen de Ekerse Putten in op zoek naar afval. Er wordt in de grote vijvers ten noorden van Antwerpen wel vaker gedoken, maar één keer per jaar dus niet voor het plezier, maar wel om op te kuisen. Veel vuil werd er vanmorgen echter niet aangetroffen. De duikers werden in hun werk bijgestaan door schepen voor stadsonderhoud Fons Duchateau.