AG Vespa verkoopt woningen via erfpachtformule

Voor het eerst verkoopt AG Vespa wooneenheden via een erfpachtformule. Drie stadswoningen achter de historische Falconpoort vormen een pilootproject. De erfpachter betaalt in eerste instantie enkel voor de constructies, maar niet voor de grond. Na 10 jaar kan hij/zij gebruik maken van de aankoopoptie om ook de grond te verwerven.

AG Vespa biedt in het kader van het stedelijke grond- en pandenbeleid nieuwe woonvormen en formules aan. Erfpacht is daar een voorbeeld van. Met drie woningen in een binnengebied aan het Falconplein gaat het bedrijf na of er op de markt interesse is voor deze formule, die een alternatief vormt voor een klassieke verkoop.

“Een dergelijke formule moet het voor meer mensen mogelijk maken om een kwalitatieve woning in het stadscentrum aan te kopen”, zegt Fons Duchateau, schepen voor wonen en voorzitter van AG Vespa. Indien dit pilootproject een succes blijkt, zal AG Vespa mogelijk meer van dergelijke projecten uitrollen.

Erfpacht als alternatief

Het voordeel bij deze erfpachtformule is dat de kandidaat-erfpachter de grond niet meteen moet kopen, waardoor de begininvestering aanzienlijk lager uitvalt dan bij een klassieke verkoop. De erfpachter krijgt het erfpachtrecht gedurende 27 jaar, met de optie om vanaf het tiende jaar de grond bij aan te kopen. Daardoor is de betaling meer gespreid dan bij een klassieke aankoop. Door de aankoop van de grond wordt de erfpachter uiteindelijk eigenaar van de woning en de bijhorende grond.

In cijfers

De kandidaat-erfpachter betaalt bij aanvang van het erfpachtrecht enkel een eenmalige vergoeding (= canon) voor de constructie en vervolgens een jaarlijkse canon voor de grond.

Kandidaat-erfpachters brengen een bod uit op die eenmalige canon. Voor de nieuwbouwwoningen van 121m², 167m² en 203m² zijn de minimumbedragen voor dat bod bepaald op 182.915, 194.921 en 211.164 euro, exclusief BTW.

Daarnaast betaalt de erfpachter jaarlijks een vergoeding voor het gebruik van de grond. Afhankelijk van de gekozen woning bedraagt die tussen 1.331 euro en 1.537 euro exclusief BTW.

Schepen voor wonen en voorzitter van AG Vespa Fons Duchateau: “Omdat de erfpachter vandaag de grond niet koopt is zijn begininvestering aanzienlijk lager en beschikt hij toch over een volledig afgewerkte nieuwbouwwoning, in het centrum van Antwerpen. We maken vandaag ook de afspraak dat de erfpachter vanaf het tiende jaar dat de erfpachtovereenkomst loopt de grond erbij kan aankopen aan de verkoopprijs die we nu al afspreken, en welke, afhankelijk van de gekozen woning tussen de 76.085 euro en 87.836 euro bedraagt. Die grondwaarde wordt wel geïndexeerd en komt bovenop de jaarlijkse erfpachtvergoeding.”

Instapklare woningen

De woningen die nu in aanmerking komen voor erfpacht maken deel uit van een project getekend door 51N4E architecten. Ze zijn instapklaar en voorzien van een parketvloer en geïnstalleerde badkamer en keuken. De woningen liggen verscholen achter de historische Falconpoort en bieden toegang tot de binnenhoven. Er is ook mogelijkheid om een autostaanplaats met berging aan te kopen in de naastgelegen ondergrondse parking. Hierop is geen erfpachtformule van toepassing.

(Bron: Stad Antwerpen)

(Foto's: © AG Vespa - Bart Gosselin)