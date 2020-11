Nieuws Agente arbeidsongeschikt na tussenkomst op lockdownfeest

De Antwerpse politie heeft vannacht tientallen mensen op heterdaad betrapt tijdens verschillende lockdownfeestjes. Niet alleen in de binnenstad, maar ook in de districten hebben mensen zich niet aan het samenscholingsverbod gehouden. Vaak ging het er heftig aan toe met discussies als gevolg. Eén politieagente kreeg zelfs zware klappen en is arbeidsongeschikt.