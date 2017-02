Agenten krijgen klappen

De Antwerpse Tabaknatie heeft dezer dagen uitzonderlijk veel vacatures. Het bedrijf organiseerde daarom een 'jobdag'. Zo wil Tabaknatie zo snel mogelijk zo'n 40 geschikte bedienden- en arbeiders vinden. 300 kandidaten schreven zich in voor deze jobdag. De bedoeling is dat zij tewerk worden gesteld in het hoofdkantoor in hartje Antwerpen of op de grote logistieke site in Verrebroek.