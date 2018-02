Agenten vrijgesproken voor geweldpleging

Vier agenten zijn vrijgesproken voor het geweld bij een interventie in een café in de Van Kerckhovestraat vier jaar geleden.



De beelden deden toen veel stof opwaaien over het optreden van de politie. De agenten moesten tussenkomen in een caféruzie. Maar het slachtoffer verzette zich en het kwam tot een gevecht. Ook de zonen van het slachtoffer gingen in het verweer. Ze dienden klacht in en vier agenten moesten terecht staan voor slagen en verwondingen. Maar ze werden vandaag vrijgesproken. Volgens de rechtbank was het geweld van de inspecteurs noodzakelijk. De zonen zijn wel veroordeeld, tot acht maanden voor weerspannigheid.