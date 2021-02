Vanochtend was er een gesprek tussen minister Lydia Peeters en de woordvoerder van het burgerplatform RedTram7. RedTram7 is erg blij dat de minister ingegaan is op de vraag voor een gesprek en vond het gesprek heel open en constructief. “De minister heeft heel goed geluisterd”, zegt Bart Stein, woordvoerder van RedTram7.