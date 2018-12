Agfa Gevaert-site moet duurzaamste woonwijk van Antwerpen worden

De site van de voormalige Agfa Gevaert-fabriek in Edegem, naast Fort 5 aan de grens met Mortsel, wordt binnenkort de duurzaamste wijk van Antwerpen. Dat blijkt uit de definitieve plannen van het Minerve-project. Tegen 2025 moeten er zo’n 350 nieuwe woningen komen te staan, omgeven door 23.500 m2 groen. Midden 2019 start de bouw.

Op de site worden fossiele brandstoffen volledig geweerd en de oude gebouwen worden gerecycleerd als fundering van de wegen. Bovendien wordt de zone autoluw. Parkeren gebeurt grotendeels ondergronds, waar ook elektrische laadpalen komen. Verder probeert projectontwikkelaar Revive er een duurzaam watergebruik na te streven.

Nicolas Bearelle, ceo Revive: “Alle gebouwen krijgen regenwatertanks, die aangesloten worden op de toiletten en de kraantjes aan de buitenkant van het gebouw. Maar we willen verder gaan dan dat. We zijn met Waterlink aan het onderzoeken of we ook het regenwater van de bedrijven rond de wijk kunnen opvangen, om het daarna ter plaatse te zuiveren. Zo kunnen we én het regenwater maximaal benutten én de riolering zo min mogelijk belasten.”

Overstromingsgevaar aangepakt

Ook het overstromingsgevaar waarmee de buurt al jaren kampt, wordt grondig via verschillende ingrepen aangepakt. “Nieuwe woonprojecten moeten niet alleen een meerwaarde bieden aan de toekomstige eigenaars, maar ook aan de huidige buurtbewoners”, aldus Nicolas Bearelle.

Minerve zal 350 woningen en appartementen, 3 parkzones, 2 speeltuinen, een groene rustzone, en 59 private en 8 collectieve tuinen tellen. In de eerste fase van het project, die tegen 2021 af zal zijn, komen er 60 appartementen en 16 woningen, ontworpen door het Antwerpse POLO Architects. Ook worden er groeiwoningen gebouwd: huizen van twee verdiepingen, waar alles voorzien is om er op termijn nog een derde bouwlaag op te zetten.

