Aanval in Antwerps metrostation - 15-jarige opgepakt als vierde verdachte

In het onderzoek naar een gewelddadige diefstal in de Antwerpse premetro zaterdag is vanmiddag een vierde verdachte opgepakt. Dat meldt het Antwerpse parket.

Het gaat om een 15-jarige jongen. Hij zal morgen voor de jeugdrechter worden geleid en het parket zal daar, net als bij de andere drie verdachten, de plaatsing in een gesloten jeugdinstelling vragen.

De derde minderjarige verdachte in het dossier rond de gewelddadige diefstal premetro-station Astrid is door de jeugdrechter in een gesloten gemeenschapsinstelling in Everberg geplaatst. Het gaat om een 16-jarige jongen die de aanval zou hebben gefilmd. Zondag werden al twee 17-jarigen opgepakt en in Everberg geplaatst.