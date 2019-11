De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag 42 verdachten naar de correctionele rechtbank verwezen voor de zware rellen die op 30 april 2016 waren uitgebroken in de buurt van het Bosuilstadion in Deurne na de voetbalwedstrijd tussen Antwerp en Eupen. Twee verdachten werden buiten vervolging gesteld. Antwerp speelde toen 0-0 gelijk tegen Eupen en mocht daardoor niet in eerste klasse aantreden. Voor de Antwerp-supporters was dat een bittere pil om slikken. Na de match bestormden ze het veld en een aantal van hen geraakte tot in het vak van de bezoekers. Het vak werd snel ontruimd en het waterkanon werd ingezet om de Antwerp-hooligans terug te dringen. Die werkten hun frustraties dan maar op de politie uit, die in groten getale aanwezig was rond het Bosuilstadion.