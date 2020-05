Agressieve man opgepakt voor brandstichting in appartementsgebouw op de Luchtbal

Op de Luchtbal is vannacht een man opgepakt op verdenking van brandstichting en opzettelijke slagen en verwondingen. De verdachte zou een vrouw hebben aangevallen en vervolgens brand hebben gesticht in de kelder van een appartementsgebouw aan de Groenendaallaan. Verder onderzoek zal de precieze toedracht moeten onthullen.

De hulpdiensten werden gisteravond om iets voor middernacht opgeroepen voor een incident aan de Groenendaallaan en troffen er een schermutseling en lichte rookontwikkeling aan. 'Verschillende personen probeerden een man weg te houden uit de omgeving', zegt Wouter Bruyns van de lokale politie. 'De man was verbaal en fysiek agressief. Wat er aan de hand was, was voor de politie bij het begin onduidelijk. Omstaanders zouden hebben gezegd dat de agressieve man eerder iemand had aangevallen. De man was en bleef ook weerspannig naar de politie toe. Hij probeerde ook verschillende keren van de politie weg te lopen, maar slaagde daar niet in.'

De politie trof even later in de buurt een gewonde vrouw aan, die ter plaatse de nodige zorgen kreeg toegediend. Ook een van de mannen die de verdachte in bedwang probeerde te houden, liep lichte verwondingen op. In de kelder van het appartementsgebouw werd een brandje ontdekt, dat echter snel kon worden geblust. 'Er kan vermoed worden dat er kwaad opzet in het spel is', zegt Bruyns. 'Of de agressieve man effectief in aanmerking komt voor die feiten, zal verder onderzoek moeten uitwijzen.' De verdachte is een 40-jarige man die in het gebouw woont. Over het mogelijke motief is nog niets bekend.

